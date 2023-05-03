تحالف العزم الولائي:نرفض استجواب وزير التربية لأنه مرشح النائب “أبو مازن”!!!

تحالف العزم الولائي:نرفض استجواب وزير التربية لأنه مرشح النائب “أبو مازن”!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف عضو تحالف العزم طلال الزوبعي، اليوم الاربعاء، اسنخدام النفوذ البرلماني لإستجواب وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري بـ “الخرق” للأعراف والسياقات البرلمانية والسياسية.وذكر الزوبعي في تدوينة له عبر تويتر ، أن “تجاوز الاليات الإستجواب البرلماني من خلال المواقف الحزبية والشخصية الإنفعالية تجاه وزير التربية يُعد خرقاً أخلاقياً للأعراف والسياقات البرلمانية والسياسية المتعارف عليها”.وأضاف أن “هذا الاستجواب يفتقر لكل معايير المهنية المطلوبة”، مؤكداً “نرفض استخدام النفوذ السياسي ضد السلطة التنفيذية بتعسف وفوقية لن يجني منهما المواطن شيئا”.يذكر ان وزير التربية رشح من قبل حوت الفساد النائب “ابو مازن” بدعم من حوت الفساد الآخر مثنى السامرائي. والاستجواب امر طبيعي.

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