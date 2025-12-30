تحالف العزم: انسحاب السامرائي من الترشيح لرئاسة البرلمان جاء بتوجيه إطاري

تحالف العزم: انسحاب السامرائي من الترشيح لرئاسة البرلمان جاء بتوجيه إطاري
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف عزم صلاح الدليمي، الثلاثاء، أن انسحاب رئيس التحالف النائب مثنى السامرائي من المنافسة على رئاسة مجلس النواب جاء استجابةً لرغبة الإطار التنسيقي، بهدف تسهيل عملية تشكيل الرئاسات الثلاث وتجنب الوقوع في فراغ دستوري.وقال الدليمي في تصريح صحفي ،  إن ” الخلاف داخل البيت السني بشأن التنافس بين تحالفي عزم وتقدم لم يكن قد حُسم عند دخول الجلسة البرلمانية، إلا أن تدخل الإطار التنسيقي أسهم في تهيئة الأجواء وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب” .وأضاف أن ” قرار انسحاب السامرائي جاء نزولا عند رغبة الإطار التنسيقي، الذي دعا إلى تسهيل إجراءات انتخاب رئيس البرلمان حفاظا على استقرار العملية السياسية وعدم تعطيلها أو إدخال البلاد في فراغ دستوري” .وأشار الدليمي إلى أن ” هذا الموقف عكس حرص تحالف عزم على المضي بعملية سياسية مستقرة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة” .وكانت مصادر سياسية قد أفادت بأن السامرائي تلقى اتصالات من عدد من قادة الإطار التنسيقي، من بينهم رئيس منظمة بدر هادي العامري، إلى جانب شخصيات قيادية أخرى، دعوه خلالها إلى الانسحاب من التنافس على منصب رئاسة مجلس النواب لتفادي الفراغ الدستوري .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *