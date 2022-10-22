تحالف العزم للسوداني :جيوبنا قبل العراق

تحالف العزم للسوداني :جيوبنا قبل العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل تحالف العزم، اليوم السبت، رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لبحث آليات تشكيل الحكومة المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، أن “التحالف استقبل اليوم، في مقرّه ببغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة “.وأكد رئيس التحالف مثنى عبد الصمد السامرائي على “أهمية مراعاة الاستحقاقات الانتخابية في تشكيل الحكومة وخاصة الوزارات “المهمة”، مشيرا إلى أن “تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة اعضاء تحالف عزم.

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