تحالف العزم: محمود المشهداني المرشح الوحيد لرئاسة البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف العزم، عزام الحمداني، اليوم الاحد، موعد حسم ملف رئاسة البرلمان وانتخاب بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي

وقال الحمداني، في حديث صحفي، إن “الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة لا يزال ثابتا حتى هذه اللحظة بشأن عدم السماح بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب على اعتبار ان القرار يخالف مخرجات المحكمة الاتحادية”، لافتاً إلى أن “هناك استقراراً سياسياً على محمود المشهداني الذي يحظى بدعم العزم والسيادة والإطار التنسيقي والديمقراطي الكردستاني

وأضاف الحمداني، ان “تحالفي عزم والسيادة يعملان على دعم المشهداني للوصول الى حل وطني وانهاء حالة الانسداد السياسي وهي خطوة مقبولة عند جميع الاطراف السياسية”، منوهاً بأنه “لحد الان لم يعلن سالم العيساوي عن سحب ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان

وأشار الحمداني، إلى أن “الاغلبية السنية تتوفر عند العزم والسيادة وهم داعمون للمشهداني بحسب بيانهم الاخير”، مشيراً أن “باب الترشيح مقفل حتى الآن ونتوقع عقد جلسة انتخاب بديل الحلبوسي خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا بنهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل