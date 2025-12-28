تحالف العزم: مطرقة البرلمان بيد السامرائي

آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب والفائز في الانتخابات محمود القيسي ،الاحد، ترشيح تحالف العزم لمثنى السامرائي لرئاسة البرلمان، مشددًا على ضرورة وحدة القرار السياسي وقيادة متوازنة تحمي الوحدة الوطنية وتضمن الاستقرار. وأضاف القيسي في تدوينة، “المطرقة اليوم ستكون بيد قائد العزم، وهو استحقاق قائم على معايير موضوعية ورؤية مسؤولة، ويعبّر عن حاجة المرحلة إلى قرار متوازن يقود المؤسسة التشريعية بثبات وحكمة”.

