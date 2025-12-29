تحالف العزم يرشح(السامرائي)لرئاسة البرلمان بعيداً عن المجلس السياسي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف العزم، امس الأحد، تمسكه بترشيح مثنى السامرائي لمنصب رئيس مجلس النواب.وذكر بيان للتحالف، أن “رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، هو المرشح الوحيد للتحالف، وأي حديث عن سحب الترشيح عارٍ عن الصحة ولا يمتّ للحقيقة بصلة”.واعلن قادة المجلس السياسي الوطني في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماعهم مساء امس، أنه “تم الاتفاق على ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان”.وكان المجلس السياسي الوطني قد عقد اجتماعه مساء امس الاحد في منزل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.واليوم الاثنين موعد عقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية الأولى للدورة النيابية السادسة لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.

