تحالف العزم يعلن دعمه لقطع العلاقات مع السويد جراء حرق القرآن الكريم

تحالف العزم يعلن دعمه لقطع العلاقات مع السويد جراء حرق القرآن الكريم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف العزم، اليوم الخميس (20 تموز 2023)، مساندة قرار الحكومة العراقية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، فيما عدّ حرق المصحف الشريف استفزازًا واضحًا. وقال التحالف في بيان: إنه “في الوقت الذي يؤكد فيه تحالف العزم رفضه القاطع للإساءة لمقدسات المسلمين من خلال موافقة السلطات السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف”. وأوضح أن “ذلك يعدّ استفزازاً ودعماً واضحاً لسلوك الكراهية الدينية وتعزيزاً لظاهرة ( الاسلاموفوبيا) التي تضر بالتعايش السلمي في عالمنا”. وشدد التحالف “على أهمية وضرورة حماية البعثات الدبلوماسية باعتبارها واجباً قانونيا واخلاقياً على الدول المستضيفة للبعثات الاجنبية وهو جزء من التزاماتها تجاه اتفاقية فينا لعام 1961”. واكد “مساندته للحكومة في موقفها الموضّح في بيانها الصادر عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالجهات ذات العلاقة والمتضمن الذهاب الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكررت هذه الحالة هذا اليوم وكذلك دعمنا لجميع الاجراءات الحكومية الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية وجميع التدابير المتعلقة بها”. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اكدت الحكومة، أنها أبلغت السويد عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير، مبينة أنّ مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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