تحالف الفتح:أبواب الصدر ما زالت مغلقة أمام الحوار

تحالف الفتح:أبواب الصدر ما زالت مغلقة أمام الحوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم , السبت , ان أبواب  زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مازلت موصدة امام اللحنة الثلاثية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية , مبينا ان المشكلة السياسية لاتحل بانعزال الطرف الاخر دون الجلوس للحوار كي تتمكن أي مبادرة لايجاد حل للانسداد السياسي . وقال كريم في تصريح صحفي , ان ” اللجنة الثلاثية مازالت تنتظر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تحديد لقاء للحوار بشان تقديم عروض الاطار والقوى السياسية للتيار الصدري لاجل فك حالة الاختناق السياسي ” . وأضاف انه ” رغم الاتصالات المستمرة من قبل اطراف سياسية وشخصيات مختلفة تدعو التيار الصدري لفتح باب الحوار، الا ان أبواب التيار الصدري مازالت موصدة امام اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الاجتماع الثاني للقوى السياسية في القصر الحكومي والتي تتمثل رئيس البرلمان ورئيس الإقليم ورئيس تحالف الفتح ” . وأوضح كريم ان ” الاطار التنسيقي لم يعارض فكرة الانتخابات المبكرة , كما انه مع قرار المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الانتخابات , الا ان المشكلة  الدستورية تعيق بسبب عدم تشكيل الحكومة وبالتالي تخصيص امول لتغطية الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة للدولة ” . 

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