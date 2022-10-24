تحالف الفتح:أساليب الحلبوسي وأسرته في محافظة الانبار يجب أن تكبح

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حراك نيابي لتخفيض سعر صرف الدولار
مصدر سياسي:الكاظمي ومستشاريه هربوا الأموال إلى حساباتهم الخارجية
السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة باكستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
النزاهة:ضبط حالات تزوير ورشوة في دوائر الزراعة والضريبة والصحة في محافظة صلاح الدين
بيع الوزارات”عرف”سياسي عراقي بعد 2003
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بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
علاوي:سرقة “القرن” كان بابها رئيس المالية النيابية السابق هيثم الجبوري
المالية النيابية:لن نتدخل في قضية سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
ولايتي:دعم الحشد الشعبي من أولوياتي البرلمانية
بالوثيقة..وزارة المالية تطالب النزاهة بالتحقيق في سرقة (2.5) مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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