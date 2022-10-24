تحالف الفتح:أساليب الحلبوسي وأسرته في محافظة الانبار يجب أن تكبح

تحالف الفتح:أساليب الحلبوسي وأسرته في محافظة الانبار يجب أن تكبح
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد تحالف الفتح، الاثنين، أساليب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعائلته في محافظة الانبار تصل لـ “الديكتاتورية”، فيما أكد وجود حراك من نينوى للمطالبة بمنصب رئاسة البرلمان، ومنع احتكاره على شخصية واحدة.وقال القيادي في التحالف علي عليوي، في حديث صحفي، إن “محمد الحلبوسي لديه نفوذاً وامتداداً قد يصل الى الديكتاتورية رغم أنه يمثل الان واجهة العراق والعراقيين عبر تسلمه منصب رئيس السلطة التشريعية”.وطالب عليوي رئيس البرلمان بـ”ضرورة كبح هذه الجماح الموجودة لديه ولدى عائلته لاسيما مع هذه الممارسات الكثيرة التي ظهرت بشكل سلبي جداً”، مبينا أن “اساليبه لمست الطبقات العشائرية والمناطق ذات العرف العشائري، والتي لا تتناسب مع ما تتصرف به عائلة الحلبوسي”.وأضاف، أن “رئيس البرلمان عليه أن يكون عراقياً عشائرياً كالنظام المعمول به في محافظة الانبار، وليس ديكتاتورياً”.وأوضح القيادي في تحالف الفتح، أن “قيادات محافظة نينوى تطالب بأن تكون لهم رئاسة البرلمان؛ لمنع أن تكون حكراً عليه”، لافتا الى أن “هذه المطالبات ذات الحظ الاوفر بنيل المنصب كونها كانت لهم وتم تسليمها الى الانبار”.وكان الحراك الشعبي في محافظة الانبار حذر، في وقت سابق، من حدوث فتنة عشائرية قد تصل الى “الصدام المسلح” بسبب ممارسات عائلة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، داعيا الجهات الحكومية للتدخل الفوري لراب الصدع.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *