تحالف الفتح:أطراف إطارية تسعى لإسقاط حكومة السوداني

تحالف الفتح:أطراف إطارية تسعى لإسقاط حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي،الخميس، بعض الأطراف الإطارية التي لم يسميها بالعمل على محاولة اسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “السوداني حاول ان يبني بناءً صحيحاً لمرحلة جديدة، وحاول ابعاد ضعاف النفوس عنه، الا ان هؤلاء كانوا متواجدين حوله “.وأضاف، ان “شبكة التجسس هي ترسبات حكومة مصطفى الكاظمي،السوداني ليس علاقة بها وان كانت تعمل في مكتبه.وأن بعض الأطراف الإطارية تعمل على إسقاط حكومته.

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