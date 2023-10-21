تحالف الفتح:أمريكا وراء استشهاد وإصابة آلاف الفلسطيين من خلال دعمها للعدوان الإسرائيلي

تحالف الفتح:أمريكا وراء استشهاد وإصابة آلاف الفلسطيين من خلال دعمها للعدوان الإسرائيلي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، السبت، الجانب الأمريكي بالتسبب في استشهاد واصابة 3 الاف فلسطيني خلال يومين بعد استخدام الفيتو ضد قرار وقف اطلاق النار.وقال التميمي في حديث  صحفي، إن” لجوء امريكا لاستخدام الفيتو في مجلس الامن لاسقاط قرار بوقف الحرب على غزة وادخال المساعدات الانسانية لانقاذ اكثر من مليوني نسمة موقف قبيح اخر للبيت الابيض واستهانة بكل مواثيق حقوق الانسان وتاكيد اجندتها السوداء في حماية الكيان الصهيوني”.واضاف،ان” الفيتو الامريكي الذي عطل ايقاف الحرب على غزة تسبب في يومين في  استشهاد واصابة 3 الاف مدني مؤكدا ان ” واشنطن هي الممول والداعم الاكبر للكيان الصهيوني في ادامة مجازره بحق الشعب الفلسطيني”.واشار الى ان” مواقف امريكا دليل على انها راس الشر في العالم وهي من تغذي الحروب والفتن ما يستدعي توحيد المواقف الدولية في مواجهة غطرسة الغرب”.وكانت واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو في اسقاط قرار يتضمن إيقاف الحرب على قطاع غزة وادخال فوري للمساعدات الانسانية.

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