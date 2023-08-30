تحالف الفتح:أمريكا وراء قتل الجندي الفرنسي في محافظة صلاح الدين

تحالف الفتح:أمريكا وراء قتل الجندي الفرنسي في محافظة صلاح الدين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الاربعاء، ان كمين القوات الفرنسية في عيث صلاح الدين يثير 3 علامات استفهام.وقال عودة في حديث صحفي،ان” وقوع قوة خاصة تابعة للقوات الفرنسية مساء الاثنين في منطقة العيث شرق صلاح الدين في كمين لمفرزة داعشية وقتل احد جنودها واصابة عدد اخر، يثير 3 علامات استفهام ابرزها كيف عرف داعش بالخطة ومن دفع الى استدراجها وما علاقة المخابرات الامريكية بانها وراء تحديد الهدف”.واضاف،ان” امريكا لاتريد اي وجود لاي قوة اوربية تنشط في محاربة داعش بالعراق وماحصل للقوة الفرنسية ربما يكون رسالة غير معلنة من واشنطن الى باريس في ظل صراع سري بينهما”.واشار الى ان” داعش تنظيم صنعته الدوائر المخابراتية الامريكية والادلة كثيرة لذا فان سقوط قوة فرنسية في كمين داعشي يحتاج الى تفسيرات منطقية تظهر حقيقة ماحصل”.وكانت فرنسا اعترفت اليوم بمقتل جندي في قوة خاصة تابعة لها واصابة اخرين في تنفيذ واجب تعقب اهداف داعشية مهمة في منطقة العيث شرق صلاح الدين”.

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