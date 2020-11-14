تحالف الفتح:أين كان صالح عندما صوت الإقليم الانفصال عن العراق؟

تحالف الفتح:أين كان صالح عندما صوت الإقليم الانفصال عن العراق؟
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح بالانحياز لحكومة اقليم كردستان على حساب الشعب العراقي، متسائلا عن موقف رئيس الجمهورية بعد ان صوت الاقليم لصالح الانفصال عن العراق.وقال البلداوي في تصريح صحفي: ان “رئيس الجمهورية برهم صالح عير موفق بجميع خطاباته بسبب انحيازه القومي الواضح حيث اصدر اغلب القرارات بالضد من تطلعات الشعب العراقي سيما بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.واضاف ان “صالح لم يصدر اي بيان بشان استفتاء الاقليم عن العراق وكيف للعراق دفع الاموال وحكومة الإقليم لم تلتزم بدفع أي من وارداتها لبغداد من سنوات كثيرة”.واشار الى ان “رئيس الجمهورية كان الاجدر به السكوت بعدما سكت عن قطع وتاخير الرواتب وقتل المتظاهرين في ساحات التحرير وعشرات الملفات المصيرية”.

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