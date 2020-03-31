تحالف الفتح:أي انقلاب عسكري سيفشل بقوة الحشد الشعبي والحرس الثوري

تحالف الفتح:أي انقلاب عسكري سيفشل بقوة الحشد الشعبي والحرس الثوري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء, من أن المؤامرات والتهديدات الأميركية تستهدف النظام  الشيعي المقاوم في العراق، داعيا القوى السياسية الى ضرورة ان تعي خطورة تلك التهديدات.وقال جابر في تصريح صحفي، “إننا لا نخفي ابدا وجود تهديدات ومؤامرات امريكية ضد نظامنا المقاوم , الا ان زمن الانقلابات ولى منذ التغييرعام 2003 واي حديث عن انقلاب عسكري فهو فاشل بسبب نظام الحكم الذي يعتمد على قوات الحشد الشعبي والحرس الثوري .وكان الدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي حذر في وقت سابق، من تكرار ما حصل في الحسكة مع سجن الحوت الذي يضم الاف الإرهابيين وازلام النظام السابق، فيما أكد امتلاك العراق ادلة على مخطط الانقلاب العسكري الذي تنوي أميركا القيام به.

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