تحالف الفتح:أي انقلاب عسكري سيفشل بقوة الحشد الشعبي والحرس الثوري

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السفارة الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق بسبب تفشي كورونا
الحقد والكراهية في زمن الكورونا..حزب الدعوة يطالب بتفعيل قوانين تجريم البعث!
البنك المركزي ينفي إصابة المليادير علي العلاق في الكورونا
الحرس الثوري:أمريكا خسرت العراق بقوة الحشد ومرجعية السيستاني
إيران:الحشد الشعبي سيفشل إسقاط حكم المقاومة الإسلامية في العراق!
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المالية النيابية:الحكومة تتحمل مسؤولية دفع أجور ورواتب الكسبة والاجراء اليوميين
نيويورك تايمز:العراق يمر في كارثة اقتصادية ومالية
خلية الأزمة:التبرعات التي أعلن عنها البنك المركزي لمواجهة كورونا ” كذب”
مكتب عبد المهدي:الصين الحليف الإستراتيجي للعراق
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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