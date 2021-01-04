تحالف الفتح:إتفاق سياسي على ترحيل الانتخابات إلى عام 2022

تحالف الفتح:إتفاق سياسي على ترحيل الانتخابات إلى عام 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الاثنين، عن سعي “جهات متنفذة” لترحيل الانتخابات العراقية المبكرة من حزيران 2021 الى سنة 2022، وقال البياتي في حديث صحفي، ان “هناك اتفاقاً يجري في الكواليس من أجل ترحيل الانتخابات المبكرة من حزيران 2021 الى سنة 2022″، مبيناً أن “هناك قوى متنفذة في الحكومة ومجلس النواب عملت على تأسيس قوائم جديدة لها وتريد ترتيب وضعها وتسعى الى هذا الترحيل“.وبين البياتي أن “الموافقة على حكومة مصطفى الكاظمي، جاء بالأساس بهدف تحضيرها للانتخابات المبكرة”، مشدداً على أن “اي محاولة لتأجيل هذه الانتخابات، ستكون لها تبعات سلبية على الشارع العراقي، خصوصاً هذا الأمر من اهم مطالب المتظاهرين، ونحن كقوى سياسية سيكون لنا موقف تجاه ذلك الأمر، ولن نسمح باي تأجيل“.

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