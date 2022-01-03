تحالف الفتح:إحياء البيت الشيعي طريق تحرير القدس بقيادة خامئني!!!!!!!!!!!!!!!

تحالف الفتح:إحياء البيت الشيعي طريق تحرير القدس بقيادة خامئني!!!!!!!!!!!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو تحالف الفتح مديحة الموسوي ، الاثنين ، إن  إحياء البيت الشيعي هو طريق تحرير القدس بقيادة أمام المقاومة  خامئني ،وأكدت أن الإطار التنسيقي يعمل على تسويه الأمور العالقة مع الكتلة الصدرية من خلال الاجتماعات المكثفة بين الطرفين لعودة التيار الى البيت الشيعي  لتحشيد جميع الفصائل باتجاه تحرير القدس من إسرائيل .وقالت الموسوي في تصريح  صحفي، نحن “ننتظر مخرجات الاجتماع الثالث بين الاطار والتيار لحسم بعض الملفات المهمة “مشيرة الى أن “بناء البيت الشيعي سيتوحد قبل انعقاد جلسة البرلمان الأولى وسيكون النصر لمشروع المقاومة الإسلامية ”.وأضافت أن “الاجتماع سيكون في النجف وسيقتصر الحضور على ممثلين الكتل والأطراف السياسية “.وأشارت الى “ضرورة إعادة تكوين البيت الشيعي مرة أخرى للتحقيق النصر والخروج من الازمة والانسداد السياسي في توزيع المناصب داخل البيت الشيعي”.

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