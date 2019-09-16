تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية سيكون عبر قرار لجنة ” حفظ السيادة”

تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية سيكون عبر قرار لجنة ” حفظ السيادة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، أن لجنة متابعة قرارات الحكومة بشأن حفظ سيادة العراقية ستكون منطلقا لإخراج القوات الأمريكية من البلاد.وقال كريم في تصريح  صحفي، إن “أولويات عمل لجنة متابعة قرارات الحكومة لحفظ سيادة البلاد إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية”، لافتا إلى إن “الوجود الأمريكي يعد المثل الأعلى بخرق السيادة العراقية”.وأضاف أن “قرارات اللجنة ستكون ملزمة للحكومة للحفاظ على سيادة البلاد منتهكة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني”، مبينا أن “اللجنة ستعد تقاريرها بشكل سريع لاتخاذ قرار مناسب يحفظ سيادة العراق وشعبه من إي استهداف خارجي”.وبين أن “البرلمان وضع نصب أعينه الاستهدافات الصهيونية المتكررة ضد مواقع الحشد الشعبي في عدد من محافظات البلاد”.وكان رئيس مجلس  النواب، محمد الحلبوسي قد أعلن ، الأحد،  تشكيل لجنة لمراقبة قرارات الحكومة بشأن حفظ سيادة العراق.

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