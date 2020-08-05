تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية من العراق “جهادنا”

تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية من العراق “جهادنا”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، الاربعاء ، من مؤامرة صهيوامريكية تهدف للنيل من الحشد الشعبي، مبينا ان تحالفه سيواصل إصراره على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية.وقال الشعلان في تصريح صحفي، إن “تحالف الفتح لن يتهاون مع بقاء المحتل فترة أطول في العراق”، داعيا إلى “توحيد الصف السياسي والوقوف بوجه المؤامرات الخارجية الصهيوامريكية التي تهدف للنيل من الحشد الشعبي”.وأشار إلى أن أمريكا ومن خلال اذرعها وأدواتها الإعلامية تحاول بشتى الطرق إفشال الحوار الأمريكي العراقي للبقاء فترة أطول في العراق”.وشدد الشعلان على أن “تحالف سيواصل إصراره على إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية وتنفيذ قرار البرلمان العراقي بهذا الخصوص  لتعزيز  دور مشروع المقاومة الإسلامية”.

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