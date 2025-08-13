تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمر خامنئي يجب تنفيذه

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
إدارة ترامب تسعى لتنفيذ منظومة دفاع صاروخي من أربع طبقات
مخزية وفاضحة ومروعة..إدانات دولية ضد إسرائيل لجرائمها في غزة
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم التضييق على عمل المنظمات الإنسانية في فلسطين
أوروبا:لا يمكن تحديد مسار السلام في أوكرانيا بدون حضورها
مصر وتركيا ترفضان الاحتلال العسكري لقطاع غزة
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
اليوم.. انخفاض في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (65) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال النصف الأول من العام الحالي
تركيا تهدد العراق مائياً وأبن عم السوداني يسعى لرفع صادراتها إلى 30 مليار دولار سنوياً!
الموارد المائية:تركيا لم تفي بوعودها بشأن زيادة الحصة المائية للعراق
نائب:مكافحة الفساد من قبل حكومة السوداني أكذوبة
-
- رياضية
- تحقيقات
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
تركيا تهدد العراق مائياً وأبن عم السوداني يسعى لرفع صادراتها إلى 30 مليار دولار سنوياً!
أمريكا:نرفض جعل العراق محافظة إيرانية من قبل الولائي محمد السوداني
العراق يؤكد للعالم بأنه تابعاَ لإيران والخط الدفاعي الأول عنها
لاريجاني يشكر شيعة العراق على غسل أقدام الزوار الإيرانيين ومسح أحذيتهم
نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
-
- اذاعة INN