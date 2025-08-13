تحالف الفتح:إخراج القوات الأمريكية من العراق أمر خامنئي يجب تنفيذه

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، الأربعاء، أن إخراج القوات الأمريكية من العراق قرار خامنئي لا تراجع عنه رغم الضغوط الداخلية والخارجية.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “وجود القوات الأمريكية في العراق لا يخدم أمن واستقرار العراق وإيران، بل العكس، والدلائل كثيرة، وآخرها السماح لتلك القوات باستغلال أجواء العراق لتأمين مرور طائرات الكيان المحتل لقصف دولة إيران الحبيبة”.وأضاف أن “القوات الأمريكية تحمل أجندة تخدم مصالحها ومصالح الكيان المحتل، وبالتالي وجودها في العراق يزعزع استقراره واستقرار إيران”.وأكد أن “إخراج تلك القوات أمر خامنئي نابع من الثورة الإسلامية بزعامة خامنئي، ولا تراجع عنه رغم وجود ضغوط داخلية وخارجية لإبقائها”.

