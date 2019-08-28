تحالف الفتح:إسرائيل هي التي استهدفت مقرات الحشد وفق تقرير اللجنة التحقيقية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الأربعاء (28 اب 2019)، أن لجنة التحقيق الخاصة بحادثة استهداف مخازن العتاد كشفت لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هوية الجناة الذين استهدفوا المخازن.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض في الاجتماع الاخير الذي جمع الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الحوادث”.وبحسب الكناني فإن التقرير الذي كشفت عنه بعض التسريبات التي خرجت من الاجتماع أكد أن “التفجيرات كانت قد نفذت بطائرات إسرائيلية”.وانتقد الكناني بيان الرئاسات الثلاث الذي اعقب الاجتماع ووصفه بـ”الضعيف” تجاه ما حدث من استهدافات لمخازن الحشد ومقاتليه، مطالبا الرئاسات بتصريحات أكثر وضوحاً.وكانت الرئاسات الثلاث، قد اجتمعت الاثنين (26 اب 2019)، مع قيادات الحشد الشعبي لبحث ملف قصف مخازن الأسلحة وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان رسمي التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته قوات الحشد الشعبي، إلى جنب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر الدواعش والإرهاب”.