تحالف الفتح:إقالة الحلبوسي في غاية السهولة

تحالف الفتح:إقالة الحلبوسي في غاية السهولة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، الخميس، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يمتلك القاعدة الجماهيرية الكبيرة، فيما اكد ان المكون السني يعاني من نقص كبير في القيادات، والاسماء التي تظهر لقيادته سرعان ما تختفي بعد فترة قصيرة لاسباب عديدة.وقال الهلالي في حديث صحفي، إن “الإطاحة بالحلبوسي ستكون بغاية السهولة في حال التزمت التحركات الجديدة بمصداقيتها وجديتها في خدمة المكون السني”، مشيرا الى ان “رئيس تحالف السيادة بنى ما هو عليه الان جراء استخدامه للنفوذ والمال”.وتابع، أن “المكون السني يعاني من نقص كبير في القيادات، والأسماء التي تظهر لقيادته سرعان ما تختفي بعد فترة قصيرة  لأسباب عديدة”، لافتا الى ان “مناطق وتنوع جمهور المكون السني سيبرز العديد من القيادات الجديدة في المرحلة المقبلة”.وبشأن التحالف الجديدة والانشقاقات الحالية بين الهلالي، ان “الرؤية غير موحدة بشكل كافي، والتزام التحركات الجديدة في الجدية والمصداقية لخدمة المكون السني ستقلب المعادلة، ونشهد قيادات غير الحلبوسي لقيادة المكون”.وكان عدد قيادات المكون السني قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل خمس تحالفات جديدة في مختلف المحافظات، فضلا عن الانشقاقات التي اعلنها بعض النواب من التحالف السيادة في هذه الفترة فضلا عن الانشقاقات الجديدة في الفترة المقبلة بحسب مقربين من داخل البيت السني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *