تحالف الفتح:إقرار قانون النفط والغاز بعد الإقرار على قانون الموازنة

تحالف الفتح:إقرار قانون النفط والغاز بعد الإقرار على قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، محمد كريم، اليوم الاحد، ان حسم التصويت على المواد الخاصة بإقليم كردستان في مشروع الموازنة العامة الاتحادية، سيمهد لإقرار قانون النفط والغاز.وقال كريم في حديث صحفي، إن “ما صوت عليه من مواد خلافية الخاصة بالإقليم ستكون ثابتة”، لافتا الى ان “المواد التي تخص الإقليم سوف تكون أساس لإقرار قانون النفط والغاز”. وأضاف، أن “التصويت على المواد الخلافية المتعلقة بإقليم كردستان مرت بمخاض عسير”، مشيرا الى انها “أنجزت وسوف تصفر جميع المشاكل وستنظم العلاقة المستقبلية بين الإقليم والمركز”. ولفت كريم الى ان “المواد الخلافية من 13 الى 19 ستبقى موجود في تفاصيلها في الموازنتين المقبلتين 24 و2025 لحين إقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن انها استندت للمواد الدستورية”.وصوت مجلس النواب، فجر الاحد، على 18 مادة جديدة في الموازنة فيما رفع جلسته الى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم.

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