تحالف الفتح:إكمال حكومة الكاظمي سيتأخر

تحالف الفتح:إكمال حكومة الكاظمي سيتأخر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الاثنين، عن وجود اصرار من قبل بعض الكتل السياسية على التمثيل في حكومة مصطفى الكاظمي فيما تبقى من الوزارات الشاغرة، مبينا ان اكمال الحكومة قد يطول لشهرين بسبب الخلافات السياسية.وقال الكناني في تصريح  صحفي، ان “الخلافات بين الكتل السياسية والصراع على الحقائب المتبقية يعطل استكمال التشكيلة الوزارية وقد يستمر لشهرين”.واضاف ان “بعض الكتل السياسية تصر على التمثيل الحزبي في حكومة مصطفى الكاظمي فيما تبقى من الوزراء ما يجعل التفاهم بشكل معقد”.وتابع انه “كان على الاجدر بالكاظمي عدم قطع وعود في البرلمان بشأن اكمال كابيتنه الوزارية خلال 14 يوما بعد العيد مباشرة لعلمه بالخلافات العميقة بين الاطراف السياسية”.

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