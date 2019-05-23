تحالف الفتح:إيران طالبت عبد المهدي بالتوسط لعقد لقاء بينها وبين السعودية والإمارات

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الخميس، 23 أيار، 2019، إن ايران طالبت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بالسعي لعقد طاولة حوار بينها وبين السعودية والامارات لتجنب الحرب مع اميركا.وذكر الموسوي في تصريح صحفي ، أن، “الوساطة التي تقوم بها حكومة عبد المهدي بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تأتي لإبعاد شبح الحرب عن المنطقة”، محذراً من “اصطفاف العراق ضد أي محور من محاور النزاع”.ولفت إلى أن، “الوساطة التي يقوم بها العراق ستقتصر على تقريب وجهات النظر بين دول الخليج وإيران باعتبار أن المشكلة محصورة بين هذه الأطراف والجهات وليست بين واشنطن وطهران”.وكشف أن “إيران طلبت من حكومة عادل عبد المهدي التحرك لإيصال رسالتها إلى دول الخليج بالجلوس على طاولة المفاوضات لحل الخلافات”، لافتاً إلى أن “الآثار الإيجابية لهذه الوساطة ستكون حاضرة في قمة الرياض المقبلة”.وقال الموسوي إن، “السعودية والإمارات هما المعنيتان بتأزيم الوضع نحو التصعيد، وبالتالي تقرر التحرك نحوهما من أجل التوصل إلى حلول لهذه الخلافات مع إيران”، كاشفاً أن “العراق يسعى إلى أشراك دولة الكويت في الوساطة التي سيقوم بها العراق بين إيران والسعودية والإمارات لتجنب الحرب.”