تحالف الفتح:اختيار بديل عبد المهدي سيحسم خلال يومين

تحالف الفتح:اختيار بديل عبد المهدي سيحسم خلال يومين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف “الفتح”، مهدي امرلي، ‏الأربعاء (30‏ تشرين الأول 2019)، إن بديل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي سيحسم خلال اليومين القادمين.وذكر آمرلي في حديث  صحفي، إن “التعاون” بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهادي العامري “سيكون من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، بالعديد من الحلول”.واكد أنه “خلال اليومين المقبلين سيُحسم اختيار بديل عادل عبد المهدي”.وتابع: “نحتاج إلى شخص ناجح وقوي يقود البلد ويخرج من المعوقات التي يمر بها البلد وبرنامج عمل كامل”.ويأتي ذلك في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد من القوى السياسية، رئيس الوزراء الى تقديم استقالته من منصبه، وإجراء انتخابات مبكرة.ويوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، وجه رئيس الوزراء رسالة الى الصدر، للرد على دعوته لإجراء الانتخابات المبكرة، لكن عبد المهدي دعا الصدر خلال الرسالة إلى أن يتفق مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على تشكيل حكومة بديلة، من أجل استقالة حكومته.ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات في محافظات الوسط والجنوب العراقي، للتنديد بالواقع الذي تعيشه البلاد منذ 16 عاماً، وانتشار الفساد، وعدم توفر فرص العمل.

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