آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة لم تكن واضحة
الاقتصاد النيابية تطالب بتقليل حجم نفقات الموازنة الى النصف
تحالف الفتح:استضافة وزير النقل عن كيفية رفض الشركات الصينية لتنفيذ ميناء الفاو!
صالح:العراق يمر في أخطر حالاته الاقتصادية والمالية
تحالف الفتح:موازنة 2021 تضمنت مستحقات الإقليم لستة أعوام دون تقديم منه إي إيرادات إلى بغداد!
-
- رياضية
- تحقيقات
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
-
- متابعات خاصة
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN