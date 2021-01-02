تحالف الفتح:استضافة وزير النقل عن كيفية رفض الشركات الصينية لتنفيذ ميناء الفاو!

تحالف الفتح:استضافة وزير النقل عن كيفية رفض الشركات الصينية لتنفيذ ميناء الفاو!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح عباس يابر العطافي، السبت ، عن قرب استضافة وزير النقل ناصر بندر الشبلي داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة.وقال العطافي في تصريح صحفي، إن لجنته “تستعد لاستضافة وزير النقل لمناقشة عقود ميناء الفاو الكبير فضلا عن ملفات أخرى”.وأضاف أن “لجنة الخدمات ستناقش ملف النقل الخاص والخطوط الجوية العراقية”، مشيرا إلى أن “الاستضافة ستحدد خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه”.ولفت إلى أن “هناك ملفات أخرى سيتم مناقشتها مع وزير النقل تتعلق بمفاصل الوزارة “، منوها بأن “ملف ميناء الفاو من اولويات البرلمان الوقوف حول ما أثير من تصريحات مؤخرا بشأن العقود”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *