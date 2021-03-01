تحالف الفتح:استهداف الحشد الشعبي في سوريا خيانة من بعض المسؤولين!

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
وزارة الموارد المائية:أردوغان يدعم حل ملف المياه مع العراق
التحالف الدولي:تهديد العراق ليس من داعش فقط بل من ميليشيا الحشد الشعبي
نائب:كتل سنية وشيعية تسعى لإجراء الانتخابات في عام 2022 لمصالح حزبية وشخصية
الضحك المبكي..أمانة بغداد:نحتاج 10 سنوات لإكمال دراسة المشاريع في العاصمة!!!!
الكاظمي:تواجد القوات الأجنبية في العراق بقرار حكومي
-
- عربية ودولية
طهران تطالب واشنطن برفع العقوبات عنها قبل الحوار حول ملفها النووي
البطريرك بطرس يناشد المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من سلطته الفاسدة
الأمين العام للأمم المتحدة يدين أختطاف 300 فتاة في نيجيريا
موسكو ترحب بخطوة بايدن برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران
بلينكن:واشنطن تدعم حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
وزارة الموارد المائية:أردوغان يدعم حل ملف المياه مع العراق
الضحك المبكي..أمانة بغداد:نحتاج 10 سنوات لإكمال دراسة المشاريع في العاصمة!!!!
صالح:فرق سعر برميل النفط في الموازنة سيذهب لسد العجز
المالية النيابية:البرلمان لايملك صلاحية تغيير سعر صرف الدولار
وزير النفط يوعز بصرف 300 مليون دينار إلى وزارة الصحة وتخوف نيابي من تحويله إلى التيار الصدري
-
- رياضية
- تحقيقات
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
-
- متابعات خاصة
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
-
- منوعات
- صورة وتعليق
بالصور ..العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت أربيل
متظاهرو الناصرية يغلقون مبنى ديوان المحافظة والمطالبة بإقالة محافظها
إحراق مبنى مقر حزب بارزاني وسط بغداد من قبل ميليشيات الحشد الولائية
مصدر أمني:حملة تفتيش على مطلقي صواريخ الكاتيوشا من قبل ميليشيا الحشد في منطقة الجادرية
فلاحو العراق يحتجون ضد إيران
-
- اذاعة INN