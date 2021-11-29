تحالف الفتح:استهداف منزل الكاظمي”مسرحية” أمريكية خليجية!

تحالف الفتح:استهداف منزل الكاظمي”مسرحية” أمريكية خليجية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب السابق عن تحالف الفتح محمد البلداوي, الاثنين, على أن الاجندة الامريكية والخليجية  هي من قامت بفبركة قضية استهداف منزل الكاظمي باتهام فصائل المقاومة بحادثة الطائرة المسيرة، وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “التصريحات المتعلقة بحادثة استهداف منزل الكاظمي من قبل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة وناطقية الدفاع والداخلية متناقضة ومربكة وهذا ما يبعث الشكوك لدى الاطار التنسيقي”.وأضاف ان “عملية الاستهداف بحاجة الى دليل واثر يؤكد صحتها الا انه لحد الان لم يتم الافصاح عن الأدلة الواقعية بسبب التشكيك من خلال الصور التي عرضتها الحكومة لمكان الحادثة حيث ان الصور تبين تضرر وخلع للابواب الا ان زجاج المنزل لم تظهر عليه اثار تكسير وهذا امر مستغرب وغير معقول”.وتابع البلداوي، أن “اغلب المراقبين يرجحون وجود خطة أمريكية خليجية لفبركة القضية لدوافع سياسية منها اجبار انسحاب المتظاهرين واتهام فصائل المقاومة من خلال خلط للأوراق”.

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