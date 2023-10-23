تحالف الفتح:اشتباك البيشمركة مع الجيش يمثل خروجا عن القانون وتجاوزا كبيرا لايمكن السكوت عنه

تحالف الفتح:اشتباك البيشمركة مع الجيش يمثل خروجا عن القانون وتجاوزا كبيرا لايمكن السكوت عنه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، الاثنين،  عن تفاصيل اشتباكات مخمور في محيط نينوى.وقال التميمي في حديث  صحفي،ان “الجيش العراقي يعد خطا احمر والاشتباك معه يمثل خروجا عن القانون وفق كل المفاهيم وان ماحدث في مخمور مساء يوم امس بمثابة  جرس انذار يجب الانتباه لخطورته”.واضاف،ان “محاولة البيشمركة فرض واقع حال في بعض مناطق مخمور والتصادم مع الجيش غير مقبول وستكون عواقبه وخيمة مؤكدا ان” تشكيل لجنة تحقيق عاجلة من قبل السوداني امر بالغ الاهمية من اجل الوقوف على حيثيات ماحصل ومنع تكراره”.واشار الى انه “ليس هناك اي مبرر يدفع البيشمركة للاشتباك مع الجيش والتسبب في سقوط ضحايا وعلى الجميع لابتعاد عن اي توترات في ظل اوضاع صعبة تعيشها المنطقة بالوقت الحالي”.و وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات حادث قاطع مخمور.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *