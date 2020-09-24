تحالف الفتح:اشترطنا على الكاظمي بعدم تأسيس حزب والدخول به في الانتخابات القادمة

تحالف الفتح:اشترطنا على الكاظمي بعدم تأسيس حزب والدخول به في الانتخابات القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف “الفتح”، معين الكاظمي، اليوم الخميس (24 أيلول 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يحق له تشكيل حزب سياسي من أجل خوض الانتخابات المقبلة، أو الترشيح لها.وقال الكاظمي في حديث صحفي: “قبل منح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، كان هناك شرط من قبل القوى السياسية، بعدم خوضه الانتخابات المقبلة، وهذا الشرط نفسه تم وضعه على رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو ملزم بهذا الشرط بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، أو تشكيل حزب خاص لخوض تلك الانتخابات”.وأضاف قائلاً: “حتى اللحظة، لم نرَ شيئاً رسمياً عن نية رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لمشاركته في الانتخابات المقبلة، لكن إذا حدث هذا الأمر، فسيكون للقوى السياسية موقف من ذلك، فكان هناك شرط بعدم ترشيحه مقابل تسنمه رئاسة الوزراء، حتى لا يتم استغلال المنصب لأغراض سياسية انتخابية”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد كُلف قبل حوالي خمسة أشهر، بتشكيل حكومة جديدة، بدلاً عن حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته نتيجة انطلاق تظاهرات تشرين في العراق.وبعد تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة، صوّت مجلس النواب بعد حوالي شهر على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الذي قال إن حكومته ستمهد لإجراء الانتخابات المبكرة، وتفرض هيبة الدولة، ونزع السلاح غير المرخص.

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