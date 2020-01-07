تحالف الفتح:الأحزاب الشيعية وفصائلها المسلحة تحت أمرة خامئني

تحالف الفتح:الأحزاب الشيعية وفصائلها المسلحة تحت أمرة خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، عن توافق شيعي على اختيار رئيس الوزراء المقبل يلبي طموحات العراقيين، مشيرا إلى أن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وحد القوى الشيعية.وقال الموسوي في تصريحات  صحفية، إن “الأحداث الأخيرة قربت القوى السياسية ومنها التحالف الوطني والقوى المنضوية تحته، لأن من اختصاصه تسمية مرشح رئيس الوزراء”.وأضاف، أن “الفترة السابقة لم يكن هناك أي توافق بين قوى التحالف على مرشح معين لرئاسة الوزراء؛ ولكن ما حدث أخيرا والمؤامرة التي تحاك على مشروع المقاومة الاسلامية  دفعت باتجاه اتخاذ قرارات موحدة بين سائرون والفتح بالتوافق لاختيار رئيس وزراء يلبي طموحات قادة مشروع الامام خميني ”.وتابع الموسوي، أن “التوافق بين قوى التحالف الوطني أدى الى انعكاس إيجابي على سير الحوارات لتسمية مرشح منصب رئيس الوزراء، وسيعلن في أقرب وقت ”.

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