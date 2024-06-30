تحالف الفتح:الأحزاب الكردية والسنّية ترفض خروج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح:الأحزاب الكردية والسنّية ترفض خروج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، اليوم الاحد، ان بعض الشركاء لا يرغبون بإخراج القوات الامريكية من العراق.وقال الهلالي  في حديث صحفي، إن ” القوات الأمريكية ما تزال تتحرك بصورة مريبة في مناطق مختلفة من العراق، لاسيما في المناطق الشمالية والغربية من البلاد”.وأضاف، ان “التحركات الامريكية الأخيرة على الشريط العراقي- السوري تدعو الى القلق، في ظل وجود فلول تنظيم داعش الإرهابي”.وأشار الهلالي الى، أن “بعض القوى السياسية لا ترغب بإخراج هذه القوات أساسا”، لافتا إلى أن “هذه الجهات مستفيدة من بقاء القوات الأمريكية وينالون امتيازات ضخمة من وراء وجودها”.

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