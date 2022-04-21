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- شبكة اخبار العراق
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ائتلاف المالكي:لن تتشكل الحكومة المقبلة دون الإتفاق بين الإطار والتيار
نائب:ترأس التحالف الثلاثي للجان النيابية (المالية والقانونية والخارجية ) ضد الشعب
تحالف الفتح:الإصرار على تمرير قانون الأمن الغذائي لتصفير الفائض المالي
ائتلاف المالكي:السيلمان شخصية محترمة سيعاود نشاطه السياسي في بغداد
الجيل الجديد:زيارات البارزاني الخارجية ضد العراق
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تحالف الفتح:الإصرار على تمرير قانون الأمن الغذائي لتصفير الفائض المالي
الجيل الجديد:زيارات البارزاني الخارجية ضد العراق
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً عن بيعها للنفط والغاز
الإطار:نرفض قانون الأمن الغذائي ونطالب بتمرير قانون الموازنة
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN