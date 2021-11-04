تحالف الفتح:الإطار التنسيقي لن يقدم تنازلات للكرد

تحالف الفتح:الإطار التنسيقي لن يقدم تنازلات للكرد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، الخميس، بان” المصالح السياسية لبعض القوى أصبحت أهم من تغليب الوطن وخدمة المواطن”.وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح صحفي، إن”القوى الشيعية لن تقدم التنازلات إلى الكرد بالعودة الى كركوك لكسب دعمها في تشكيل الحكومة والفوز برئاستها”.ولفت إلى أن” المنطق الذي تسير عليه القوى الشيعية ينصب على التفاوض من منطلق القوة وليس الضعف”، مؤكدا عدم مغامرة أي طرف شيعي بكسب ود الكر والسنة بالتنازلات ومنطق الضعف”.وأشار إلى أن” النظرة العميقة للمستقبل القريب لا تشير إلى حصول تحالفات بين القوى السياسية وذلك لوجود مصالح ومكاسب سياسية لابد أن تحققها قبل الجلوس لتحاور والتفاهمات”.

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