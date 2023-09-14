تحالف الفتح:الإقليم ليس دولة وعليه الالتزام بالدستور وقانون الموازنة

تحالف الفتح:الإقليم ليس دولة وعليه الالتزام بالدستور وقانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الخميس، ان الإقليم يتعامل مع الحكومة الاتحادية وكأنها خاصة ببلد اخر، لافتا الى ان الحكومة تعمل على تطبيق قانون الموازنة الثلاثية التي رسمت طبيعة العلاقة المالية مع الإقليم. وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “إقليم كردستان لايعتبر دولة ثانية، بل يتم التعامل معه وفق القانون والدستور كونه جزء من العراق، في حين ان حكومة الإقليم تتعامل مع نظيرتها الاتحادية وكأنها في بلد اخر”. وأضاف ان “الاكراد غالبا مايذهبون الى نقاط الاختلاف وليس الى الأرضية المشتركة او النقاط التي تشكل عامل جذب، وكذلك يضغطون باتجاه المناطق التي تدور حولها مشاكل كمحافظة كركوك والتوترات التي حدثت فيها مؤخرا”. وبين ان “الموازنة الثلاثية رسمت طبيعة التعامل المالي للإقليم في تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية على ان تصل الإقليم نسبته المقررة من الموازنة”.وأشار البلداوي، الى ان “رئيس الوزراء قد أوضح ان الحكومة لا تستطيع ان تفرق بين الرواتب والمبالغ التي تذهب الى الإقليم في المجالات الاستثمارية والتشغيلية الأخرى”.

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