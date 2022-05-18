تحالف الفتح:الإنسداد السياسي بلغ ذروته بسبب “عناد”الصدر

تحالف الفتح:الإنسداد السياسي بلغ ذروته بسبب “عناد”الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، المنضوي في الإطار التنسيقي، الاربعاء، أن الإنسداد السياسي بلغ ذروته ولازال التحالف الثلاثي يمارس سياسة الإقصائية.وقال الحياني في تصريح  صحفي، إن “المشهد السياسي اصبح أكثر تعقيداً وبلغ الإنسداد ذروته في ظل عدد المبادرات التي تم طرحها لحل الأزمة السياسية دون التوصل الى توافق بين الكتل والمضي بتشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “التحالف الثلاثي لايزال مستمراً بسياسة الإقصاء في ظل عدم قدرته على تشكيل الحكومة بمفرده حيث تم عقد 3 جلسات لاختيار رئيس الجمهورية ولم يتمكن من تحقيق النصاب القانوني”.وأوضح أن “التحالف الثلاثي يدعو لحكومة أغلبية وطنية وهي في حقيقة الأمر توافقية إقصائية ضد مكون معين”، مشيراً الى أنه “في حال اتفق التيار والإطار لتم تشكيل الحكومة بشكل أسرع”.

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