تحالف الفتح:الاتفاق على تمرير الفياض لوزارة الداخلية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف الفتح، الخميس، أنه واثق من تمرير فالح الفياض وزيرا للداخلية في مرحلة التصويت المقبلة, مشيرا الى ان بقية الوزراء الثمانية سيتم تمرير غالبيتهم.وقال عضو التحالف النائب حسن شاكر عودة في تصريح صحفي له اليوم، إن “جلسة التصويت ليوم امس شابتها بعض الاشكالات على الوزراء وهذا امر طبيعي ,الا انها لم ترتقي الى انسحابات بعض الكتل”.واضاف عودة ان “مرحلة التصويت المقبلة سيتم فيها تمرير اغلب المرشحين الذين وردت اسمائهم في قائمة رئيس الوزراء”, مبينا ان تحالفه لديه كامل الثقة بتمرير فالح الفياض لحقيبة الداخلية” .واوضح ان “جلسة الامس تجاوزت العقبة الدستورية واصبح اليوم عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء بعد ما كانت لدى البعض مخاوف من عدم تمرير الحكومة الجديدة ودخول العملية السياسية الى نفق مظلم”.