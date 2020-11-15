تحالف الفتح:الاستثمار السعودي في العراق هو “استعمار جديد”!!!!

تحالف الفتح:الاستثمار السعودي في العراق هو “استعمار جديد”!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين القيادي في تحالف الفتح  النائب كريم عليوي، الاحد، ان الهدف من الاستثمار السعودي في العراق هو السيطرة على البلاد وجره للتطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال عليوي في حديث صحفي، ان “الاستثمار السعودي هو اكذوبة اعلامية لخلق رأي عام داعم لها الا ان الحقيقة هي السيطرة على البلاد وجرها نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”، لافتا الى ان “السعودية عملت سابقا على دعم الارهاب في العراق وهي متورطة بالدم العراقي وغير معنية بهموم المواطنين”.واضاف ان “الاستثمار هو خديعة سعودية جديدة وهنالك جهات سياسية داعمة لها لغايات سياسية ضيقة”، مبينا ان “المنطقة التي ستستثمر فيها السعودية قد تشهد انشاء حواضن لداعش وتهدد الامن في محافظات الوسط والجنوب”.

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