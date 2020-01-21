تحالف الفتح:الانتخابات المبكرة ستجري نهاية العام الحالي

تحالف الفتح:الانتخابات المبكرة ستجري نهاية العام الحالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، ان الانتخابات المبكرة قد يتم اجرائها خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، لافتا الى ان اجراء الانتخابات مرهون بتحضيرات واستعدادات المفوضية لهذه المهمة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “رئيس الوزراء الجديد سيحدد موعد اجراء الانتخابات المبكرة، حيث سيقوم بمهمة الاعداد لهذه الانتخابات”.وأضاف ان “الانتخابات المبكرة قد يتم اجرائها خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري، وقد تسبق اجراء التعداد العام للسكان المزمع اجرائه في نهاية 2020”.وأوضح ان “الانتخابات لن تجرى من دون انهاء استعدادات المفوضية لهذه المهمة، حيث ستمنح الضوء الأخضر لاجرائها ليتم بموجبه تحديد الموعد الأكيد للانتخابات المبكرة”. 

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