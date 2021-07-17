تحالف الفتح:الانتخابات لاتتوقف على انسحاب التيار الصدري

تحالف الفتح:الانتخابات لاتتوقف على انسحاب التيار الصدري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق تحالف الفتح، اليوم السبت، على انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، من الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال القيادي في التحالف، سعد السعدي، في حديث صحفي، إن “قرار مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات هو قرار خاص به وكتلته هما اعلم بمصلحتهما”.وأضاف: “لكن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب شعبي وجماهيري ومطلب المتظاهرين والمرجعية، وهو من اولى اولويات الحكومة في اجراء انتخابات مبكرة لاسباب متعددة، لان العراق يمر بازمات معقدة امنية وسياسية واقتصادية مجتمعية تستدعي اجراء الانتخابات”.ولفت السعدي، إلى أن “هناك فجوة كبيرة بين الشعب والعملية السياسية، واجراء انتخابات تضمن اعادة الثقة”، مؤكدا أننا “في الفتح وصادقون نشدد على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

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