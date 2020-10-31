تحالف الفتح:الانتخابات لن تجري وفق موعد الكاظمي

تحالف الفتح:الانتخابات لن تجري وفق موعد الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، حنين قدو، السبت، سببين يمنعان من اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد بحزيران المقبل.وقال قدو في حديث صحفي، إن “هناك جملة من المعوقات التي ستؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، من بينها المعوقات الأزمة المالية الخطيرة التي يمر بها العراق بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، وجائحة كورونا التي ضربت كل الاقتصاد العالمي”.واضاف أن “غياب التوافق السياسي حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية ربما سيكون المعرقل الأساسي في تأجيل موعد الانتخابات لما بعد الموعد المقرر من قبل الحكومة”.وأكد النائب عن محافظة بغداد، آراس حبيب كريم، الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، أن مجلس النواب أصبح أمام تحديين آخرين عقب اكتمال التصويت على قانون الانتخابات، الذي اكتمل التصويت عليه، فجر أمس الخميس.وقال كريم في تصريح صحفي، إنه “باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.وأضاف، أن “معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته، لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور”.أشار إلى أن “الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير”.

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