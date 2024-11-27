تحالف الفتح:الانتهاك التركي للسيادة العراقية بتواطؤ حزب بارزاني

تحالف الفتح:الانتهاك التركي للسيادة العراقية بتواطؤ حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الأربعاء، ان فتح قواعد تركية عسكرية جديدة في إقليم كردستان يعتبر احتلالا وانتهاكا للسيادة العراقية مبينا ان الانتهاكات التركية تتم بموافقة حكومة الإقليم.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، ان “الاتراك يعتبرون شمال العراق من أراضيهم وتابع لهم وان أي تركي يخطو أي خطوة في أي أرض تصبح ملك له لذا فـأن خطوة التواجد التركي خطيرة”، مشيرا الى ان “الحزب الديمقراطي يسهل للاحتلال التركي عملياته ويساعده مقابل بقائه في السلطة وعدم الانهيار”.وأضاف، ان “المرحلة الماضية شهدت فتح قواعد تركية عسكرية جديدة في الإقليم وهذا الامر يعد احتلالا انتهاكا للسيادة العراقية لذا من الضروري التعامل مع هذه الأمور بجدية كبيرة من قبل الحكومة”.يذكر ان العديد من مناطق شمال العراق تتعرض لهجمات وعمليات استهدف متكررة من قبل الجيش التركي.

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