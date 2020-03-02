تحالف الفتح:البارزاني والحلبوسي وراء إفشال تمرير حكومة علاوي

تحالف الفتح:البارزاني والحلبوسي وراء إفشال تمرير حكومة علاوي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الاثنين, ان تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اعتذاره جاء نتيجة ضغوطات كبيرة مارستها القوى السنية والكردية، مشيرا إلى أن مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي كان لهما دور كبير في افشال تمرير كابينة علاوي.وقال جابر في تصريح صحفي , ان “تقديم علاوي اعتذاره جاء نتيجة وصوله الى نفق مسدود مع القوى السنية وقوى التحالف الكردستاني”، مبينا أن “السنة والكرد اصرا على اشراكهما في التشكيلة الوزارية من خلال فرض أسماء محددة رغم تبجح البعض بانهم لايسعون الى ذلك وانما يختلفون عن الالية التي يعتمدها علاوي باختيار كابينته”.وأضاف جابر، أن “الأكثر ضغطا وتحركا وتأثيرا على القوى السياسية الكردية والسنية هما رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”، مشيرا إلى أنها “لعبا دورا كبيرا في عدم التحشيد لصالح علاوي”.وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعلن في ساعة متقدمة من اليوم الاثنين اعتذاره عن المضي في تشكيل الحكومة بعد مرور شهر على تكليفه.

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