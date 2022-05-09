تحالف الفتح:البارزاني وحزبه وراء توسع التواجد العسكري التركي في شمال العراق

تحالف الفتح:البارزاني وحزبه وراء توسع التواجد العسكري التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاثنين، أن 3 عوامل دفعت تركيا لتوسيع احتلالها لاجزاء من إقليم كردستان العراق.وقال عبد الهادي في حديث صحفي،ان” الوصف الدقيق لوجود الاف من القوات التركية في معسكرات وحواجز امنية ضمن كردستان العراق هو احتلال وتجاوز صارخ لمضامين حسن الجوار بحجج واهية”.واضاف عبد الهادي،ان” 3 عوامل دفعت انقرة لتوسيع احتلالها لاجزاء من كردستان العراق هي وجود قوى كردية داعمة لهذا المسار وغضن نظر من قبلها عن الماسي والخراب الذي عانت منه مئات القرى ونزوح الاف الاسر بالاضافة الى ضعف الدولة في مواجهة تجاوز يهدد الامن القومي ناهيك عن وجود اطراف اخرى تتعامل مع مصالحها الانية باعتباره اهم من مصلحة البلاد”.واشار الى ان” العوامل الثلاثة هي من تقف وراء تنامي وتوسع احتلال اجزاء واسعة من كردستان العراق من قبل القوات التركية”، مبينا ان “التوسع لن يتوقف عند حد معين وسياخذ مدى اوسع واخطر في الفترة القادمة اذا لم يكن هناك وحدة في الموقف العراقي ازاء هذه التحدي”.وتشن القوات التركية عملية عسكرية واسعة في شمال البلاد منذ اسابيع مع قصف اهداف وقرى للاهالي في دهوك وغيرها من المناطق بحجة وجود قوات حزب العمال الكردستاني.

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