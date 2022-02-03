تحالف الفتح:البرلمان الحالي أسوأ من دوراته السابقة

تحالف الفتح:البرلمان الحالي أسوأ من دوراته السابقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع عضو تحالف الفتح محمود الحياني ، الخميس ، أن يكون البرلمان العراقي الحالي أسوأ من سابقه ولن يقدم أي منفعة خدمية للشعب العراقي طالما الحلبوسي رئيسه .وقال الحياني في حديث صحفي، إن “على أعضاء مجلس النواب محاسبة كل الوزراء والمسؤولين وكشف ملفات الفساد الحاصلة في جميع وزارات الدولة وعرضها امام الشارع العراقي”.واعتبر أن “البرلمان الحالي سيكون اسوأ من سابقه ولن يكشف اي ملفات فساد او محاولة محاسبة الوزراء والفاسدين لكون الحلبوسي هو رأس الفساد”، متسائلا “كيف لبرلمان توجد فيه ملفات فساد يقوم بالكشف عن فساد الوزارات العراقية؟”.وأضاف، أن “البرلمان مسؤول بالكشف عن ضعف النظام الصحي والنظام المالي وسبب نقص البطاقة التموينية والغذائية وأزمة الطاقة ومحاسبة الوزراء قبل خروجهم من مناصبهم ومحاولة استغلال وجودهم للكشف عن ملفات الفساد التي تلحق بوزارتهم”.

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