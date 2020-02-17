تحالف الفتح:البرلمان لن يصوت على حكومة علاوي غير المكتملة

تحالف الفتح:البرلمان لن يصوت على حكومة علاوي غير المكتملة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت النائبة عن تحالف الفتح ليلى الحبوبي، الاثنين، من وقوع رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي في نفس الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكدة أن تقديم كابينة وزارية غير مكتملة لن تنال ثقة البرلمان.وقالت الحبوبي في تصريح  صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب لم يتلقوا إشعارا من هيئة الرئاسة بعقد جلسة استثنائية بخصوص الاستعداد للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة”.وأضافت أن “مجلس النواب سيمتنع عن التصويت في حال قدمت كابينة وزارية غير مكتملة لتفادي الخطأ الذي وقع به رئيس الوزراء المستقيل”.وأشارت الحبوبي إلى أن “ العراق يمر بمرحلة حرجة جدا وهناك من ينتظر بفارق الصبر استكمال التشكيلة الوزارية الجديدة للتصويت عليها بأسرع وقت ممكن”. 

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