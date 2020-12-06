تحالف الفتح:البرلمان يسعى إلى تقليل مبلغ تمويل الانتخابات القادمة

تحالف الفتح:البرلمان يسعى إلى تقليل مبلغ تمويل الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان، اليوم الأحد (06 أيلول 2020)، قرب عقد اجتماعات مكثفة بين لجان البرلمان المختصة ومفوضية الانتخابات، لمناقشة تقليل مبلغ الاقتراض المقدم بشأن تمويل الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال شعلان في حديث صحفي، إن “قراءة مجلس النواب لقانون تمويل الانتخابات قراءة أولى، لا تعني الموافقة عليه كما جاء من الحكومة العراقية، لكن هذه القراءة تأتي من أجل تعديله وحذف بعض فقراته أو الإضافة عليه، خصوصاً أن هناك توجهاً لتقليل مبلغ الاقتراض المقدّم في القانون”.وأوضح، أن “الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد عقد اجتماعات مكثفة بين لجان البرلمان المختصة ومفوضية الانتخابات، من أجل مناقشة تقليل مبلغ الاقتراض المقدم بشأن تمويل الانتخابات البرلمانية المقبلة”.وأشار إلى أن “موافقة البرلمان ستكون فقط على المبالغ الضرورية لإجراء العملية الانتخابية، ولهذا سيكون هناك تعديل على القانون، خصوصاً فيما يتعلق بتخفيض المبلغ المطلوب”.وتضمن مشروع قانون تمويل الانتخابات المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تحديد مبالغ الموازنة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعامين 2020 و2021، بمبلغ 329 مليار دينار وذلك لتغطية نفقات تأمين مستلزمات العملية الانتخابية، وفقاً لما جاء بالقانون.

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