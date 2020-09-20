تحالف الفتح:البيانات السكانية لعام 2010 ستحدد الدوائر الانتخابية

تحالف الفتح:البيانات السكانية لعام 2010 ستحدد الدوائر الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي،الاحد، ان الجهات المختصة ستعتمد البيانات السكانية لعام 2010 في تحديد الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، لافتا الى ان هناك اراء مختلفة بشأن للكتل السياسية حول الدوائر المتعددة بالمحافظات.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “بعض المحافظات قد تكون دائرة واحدة وأخرى مجموعة دوائر وهذا الامر مناط بمجلس النواب الذي سيحدد هذه الالية وفقا لقانون الانتخابات الجديد”.وأضاف ان “هناك صراعات سياسية و(مزاجيات) من قبل بعض الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، حيث تعمل بعض الأطراف على جعل القانون وفق مقاساتها، وهو مايتوجب ان تتدخل به مفوضية الانتخابات ورجال القانون من اجل تنظيم آلية اجراء عملية الاقتراع”.وبين ان “اجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الانتخابية سيكون وفقا للبيانات السكانية لعام 2010، وهو مايتوجب على وزارة التخطيط حسمه في الأيام المقبلة”.

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