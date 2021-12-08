تحالف الفتح:البيت الشيعي صاحب قرار تمرير الرئاسات الثلاث في الحكومة المقبلة

تحالف الفتح:البيت الشيعي صاحب قرار تمرير الرئاسات الثلاث في الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاربعاء، ان الرئاسات الثلاث للمرحلة المقبلة لن تمرر من دون موافقة كتل البيت الشيعي متمثلة بالاطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا الى فشل المراهنين على الانقسام بين كتل المكون المذكور.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “البيت الشيعي تم ترميمه من جديد باشراف اسماعيل قاآني وما حدث من لقاء بين جميع الأطراف داخل هذا المكون يؤكد ان الستار قد اُسدل على الخلافات التي كانت تحيط بالعملية السياسية”.وأضاف ان “لقاء الأطراف الشيعية وخصوصا اجتماع الاطار التنسيقي والتيار الصدري، قد كسر الجمود الذي كان يخيم على البيت الشيعي، وهي رسالة واضحة الى الذين راهنوا على انقسام البيت الشيعي واستمراره، فقد ذهب رهانهم ادراج الرياح”.وبين ان “الرئاسات الثلاث للمرحلة المقبلة لن تمرر الا بموافقة الاطار التنسيقي والتيار الصدري، خصوصا انهما يمثلان اكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان”.

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