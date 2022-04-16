تحالف الفتح:التحالف الثلاثي استحوذ على رئاسة اللجان النيابية

تحالف الفتح:التحالف الثلاثي استحوذ على رئاسة اللجان النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , السبت , ان الاطار التنسيقي لن يخشى من الذهاب للمعارضة , الا انه غير مطمئن لشركاء التحالف الثلاثي من استهداف قوى الاطار واضعاف المكون الأكبر.وقال الصالحي في تصريح  صحفي , ان ” الديمقراطية الحقيقية تستند على وجود موالاة ومعارضة , الا ان الظرف الحالي في العراق لايسمح بذلك ما دامت هناك صراعات سياسية ومحاولات للاستفراد بالحكم واستغلال المناصب لصالح الأحزاب لا للمصالح العامة للشعب العراقي ” .وأضاف ان ” قوى الاطار التنسيقي مع فكرة المولات والمعارضة الا ان لديها مخاوف حقيقية من استغلال الاغلبية السياسية للحكم باستهدافها واستخدام سياسية لي الاذرع وكسر الاخر واضعاف المكون الأكبر وهذا ما يجري جاليا حيث ان الأغلبية السياسية استحوذت على اغلب اللجان النيابية الرئيسية داخل مجلس النواب”.وأوضح الصالحي، أن من “شروط المعارضة اسناد رئاسة اللجان النيابية لكتلة المعارضة حتى تكون قادرة على المراقبة الفعلية للحكومة ” 

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